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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231213/842556138.html
Попавший под санкции США Тамбовский хлебокомбинат расширит линейку дронов
Промышленность
Новости
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Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА, будет расширять линейку выпускаемых FPV-дронов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, дроны
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА, будет расширять линейку выпускаемых FPV-дронов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Валерий Ляшенко.
Накануне Госдепартамент США объявил о введении санкций против Тамбовского хлебокомбината, обвинив его в сборке военных беспилотников.
"Сейчас на площадке Тамбовского хлебокомбината его сотрудниками в свободное от основной работы время собирается около 250 FPV-дронов. В планах — расширение линейки выпускаемой продукции", — сообщил Ляшенко.
Он отметил, что санкции никак не повлияют на деятельность комбината и назвал их "деструктивным инструментом".
"Если касательно конкретно нашего предприятия, то относимся (к санкциям — ред.) с юмором", — сказал собеседник.
По его словам, с 2024 году предприятие расширит линейку и выпускаемых хлебобулочных изделий на восемь наименований. Сейчас их 63.