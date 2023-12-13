ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Тамбовский хлебокомбинат, попавший под санкции США из-за сборки БПЛА, будет расширять линейку выпускаемых FPV-дронов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Валерий Ляшенко. США ввели санкции за поставки в Россию оружия из Китая и снарядов из КНДР

Накануне Госдепартамент США объявил о введении санкций против Тамбовского хлебокомбината, обвинив его в сборке военных беспилотников.

"Сейчас на площадке Тамбовского хлебокомбината его сотрудниками в свободное от основной работы время собирается около 250 FPV-дронов. В планах — расширение линейки выпускаемой продукции", — сообщил Ляшенко.

Он отметил, что санкции никак не повлияют на деятельность комбината и назвал их "деструктивным инструментом".

"Если касательно конкретно нашего предприятия, то относимся (к санкциям — ред.) с юмором", — сказал собеседник.

По его словам, с 2024 году предприятие расширит линейку и выпускаемых хлебобулочных изделий на восемь наименований. Сейчас их 63.