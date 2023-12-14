МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Компания "Объединенные пивоварни" (ООО "ОПХ", торговые бренды "Охота", "Бочкарев", "Жигулевское 1978") приобрела у АО "Татспиртпром" пивоваренный завод "Белый кремль", сообщила компания. Почему так? Российское пиво сразило австралийца

"Компания "Объединенные пивоварни" приобрела пивоваренный завод "Белый кремль", ранее входивший в структуру АО "Татспиртпром", — говорится в сообщении "ОПХ". Завод располагается на территории индустриального парка "Чистополь" в Татарстане, производственная мощность составляет 1,5 миллиона гектолитров в год. Сумма сделки в сообщении не уточняется.

"Белый кремль" сохранит в структуре ООО "Объединенные пивоварни" статус отдельного предприятия, продолжит тесное сотрудничество с сельхозпредприятиями республики по закупке местного сырья для пивоварения. Мы также намерены развивать бренды "Белого кремля", некоторые из них способны усилить наши позиции и на федеральном уровне", — приводятся в сообщении слова президента ОПХ Алексея Сагала,

В свою очередь гендиректор АО "Татспиртпром" Руслан Максудов пояснил, что принято решение сосредоточиться на основном бизнесе компании, поскольку новые инвестиционные проекты в категории крепких алкогольных напитков "требуют отдельного внимания и усилий, чтобы поддерживать лидирующие позиции на рынке".

ООО "ОПХ" работает на российском рынке с февраля 2002 года и ранее принадлежала нидерландской пивоваренной компании Heineken, но ее продали группе компаний "Арнест" в августе текущего года. "Объединенным пивоварням" принадлежат ещё семь заводов — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Компания производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых, в частности "Крушовице", "Бочкарев", Dr.Diesel, "Мистер Лис", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978".

Группа компаний "Арнест", принадлежащая Сагалу, — один из крупнейших в РФ производителей косметики, товаров для дома и аэрозольной упаковки для сектора товаров повседневного спроса, а также объединяет крупное производство алюминиевой банки для напитков.