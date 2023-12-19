МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГов) существенно не повлияет на производство этого продукта внутри страны, в целом для российских поставщиков потеря рынка ЕС будет иметь временный эффект, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

18 декабря Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из РФ с 12-месячным переходным периодом.

"Влияние эмбарго не должно оказаться существенным для внутреннего производства в России, так как на поставки в ЕС приходится менее 20% выпуска СУГ в стране, и эта доля постепенно снижается за счет роста внутреннего потребления (в том числе в сфере нефтехимии) и развития альтернативных направлений экспорта", — сказал он, комментируя новые санкции Евросоюза.

Для российских поставщиков потеря европейского рынка будет иметь временный негативный эффект, пока будет перестраиваться логистика поставок, добавил Амирагян. "Поставки в ЕС являются премиальными по сравнению с внутренним рынком за счет более высокой цены, кроме того, основная часть экспортируется напрямую по железной дороге, без перевалки", — пояснил собеседник агентства.

По словам эксперта, выбывающие экспортные объемы СУГов можно будет перенаправить на альтернативные рынки — прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии, а также в Турцию. Тем не менее доходность таких поставок немного снизится за счет усложнения логистики.

Аналитики исследовательской группы "Петромаркет" в начале декабря сообщали РИА Новости, что Россия продолжает перенаправлять поставки сжиженных углеводородных газов в неевропейские страны, по итогам десяти месяцев года объем экспорта вырос в два раза, до 1,01 миллиона тонн. Доля альтернативных направлений в совокупном экспорте СУГ РФ по итогам января-октября составила 34,4%, увеличившись с 17,1% в январе-октябре прошлого года.