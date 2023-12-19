Эксперт Амирагян: ограничения ЕС не повлияют на производство СУГов в России
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГов) существенно не повлияет на производство этого продукта внутри страны, в целом для российских поставщиков потеря рынка ЕС будет иметь временный эффект, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
18 декабря Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из РФ с 12-месячным переходным периодом.
"Влияние эмбарго не должно оказаться существенным для внутреннего производства в России, так как на поставки в ЕС приходится менее 20% выпуска СУГ в стране, и эта доля постепенно снижается за счет роста внутреннего потребления (в том числе в сфере нефтехимии) и развития альтернативных направлений экспорта", — сказал он, комментируя новые санкции Евросоюза.
Для российских поставщиков потеря европейского рынка будет иметь временный негативный эффект, пока будет перестраиваться логистика поставок, добавил Амирагян. "Поставки в ЕС являются премиальными по сравнению с внутренним рынком за счет более высокой цены, кроме того, основная часть экспортируется напрямую по железной дороге, без перевалки", — пояснил собеседник агентства.
По словам эксперта, выбывающие экспортные объемы СУГов можно будет перенаправить на альтернативные рынки — прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии, а также в Турцию. Тем не менее доходность таких поставок немного снизится за счет усложнения логистики.
Аналитики исследовательской группы "Петромаркет" в начале декабря сообщали РИА Новости, что Россия продолжает перенаправлять поставки сжиженных углеводородных газов в неевропейские страны, по итогам десяти месяцев года объем экспорта вырос в два раза, до 1,01 миллиона тонн. Доля альтернативных направлений в совокупном экспорте СУГ РФ по итогам января-октября составила 34,4%, увеличившись с 17,1% в январе-октябре прошлого года.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231219/842614920.html