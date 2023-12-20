МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Северсталь" ожидает рост спроса на стальную продукцию в РФ в 2024 году на уровне 1-2%, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Северсталь" увеличила выпуск продукции на пять процентов

"Примерно от 1 до 2%. Мы уже видим, что таких драйверов роста, их, скорее всего, уже не будет. Поэтому 1-2% наша оценка", — поделился он, отвечая на вопрос о росте спроса на стальную продукцию на внутреннем рынке в следующем году.

В октябре "Северсталь" прогнозировала, что спрос на стальную продукцию в России по итогам 2023 года вырастет на 6% — до 45,8 миллиона тонн. Кроме того,"Северсталь" ожидает в 2024 году собственное производство стали в объеме около 11 миллионов тонн, как и в 2023 году, наращивать долю экспорта не планируется — она останется на уровне 10%.

"В районе 11 миллионов тонн, это обеспечивает 100% загрузку наших мощностей, ориентир на следующий год точно такой же", — сообщил он, отвечая на вопрос об объемах выпуска стали в 2023 году. "Долю экспорта мы не планируем наращивать. Экспорт останется примерно на уровне 10%", — добавил Шевелев.

ПАО "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России.