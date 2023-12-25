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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231225/842657051.html
Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники
Промышленность
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Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, промышленность, новости, микроэлектроника, денис мантуров, радиоэлектроника, минпромторг рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров.
"По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30%. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20% и более", — сказал он, отвечая на вопрос об итогах 2023 года в российской промышленности.
Вице-премьер также напомнил, что в этом году в РФ фактически заново началось формирование отрасли электронного машиностроения.
Как ранее рассказывал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак, сейчас в сфере микроэлектроники ведется мировая гонка разработок: в ней, в частности, участвует РФ совместно с Белоруссией, а также Китай. Он также уточнял, что нашей стране нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.