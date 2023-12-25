МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производство радиоэлектроники и микроэлектроники в РФ по итогам 2023 года, по оценке Минпромторга, вырастет более чем на 30% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. Мантуров назвал отрасли промышленности, где удалось достичь прорыва

"По радиоэлектронике и микроэлектронике мы также видим рост производства более 30%. Другие секторы, например, машиностроение, также в плюсе на 15-20% и более", — сказал он, отвечая на вопрос об итогах 2023 года в российской промышленности.

Вице-премьер также напомнил, что в этом году в РФ фактически заново началось формирование отрасли электронного машиностроения.

Как ранее рассказывал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак, сейчас в сфере микроэлектроники ведется мировая гонка разработок: в ней, в частности, участвует РФ совместно с Белоруссией, а также Китай. Он также уточнял, что нашей стране нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.