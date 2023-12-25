МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал о росте производства радио- и микроэлектроники

"Изначально оценки экспертов относительно этого года были в большей степени со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%", — сказал он.

По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста — автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.

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