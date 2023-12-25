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2023-12-25T08:17:52+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231225/842657218.html
Обрабатывающая промышленность вырастет в 2023 году, заявил Мантуров
Промышленность
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Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис... ПРАЙМ, 25.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Обрабатывающая промышленность РФ, согласно плану Минпромторга, вырастет в 2023 году примерно на 7%, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Изначально оценки экспертов относительно этого года были в большей степени со знаком минус, но по факту мы видим положительные результаты по основным секторам экономики. В первую очередь хотелось бы сказать об обрабатывающей промышленности: мы планируем выйти на рост около 7%", — сказал он.
По словам вице-премьера, один из главных драйверов роста — автопром. Также существенный рост показали такие отрасли, как микроэлектроника, радиоэлектроника и машиностроение.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.