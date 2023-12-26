БЕЛГОРОД, 26 дек — ПРАЙМ. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Шебекинского округа в Белгородской области будет осуществляться по аналогии с примерами в новых регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития и промышленности. Путин пообещал посетить новые регионы

Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.

По данным министерства, на встрече первого замгубернатора Дмитрия Гладского с представителями шебекинских предприятий обсуждались вопросы, связанные с созданием СЭЗ. Проект будет ориентирован на промышленно-производственную деятельность, а его резидентами могут стать как уже существующие предприятия, так и новые компании, которым будут предоставлены налоговые льготы.

"Свободная экономическая зона будет создана по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. На данный момент региональное министерство экономического развития и промышленности активно взаимодействует по данному вопросу с федеральным министерством экономического развития", — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что всего на территории региона более 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находится в Шебекино.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.