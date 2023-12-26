МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников к 2030 году, 40 процентов из них сделают "частники", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Глава "Роскосмоса" отметил увеличение консолидированной выручки компании

"Они (частные компании — ред.) к 2030 году в планах должны пополнить группировку примерно на 40% от запланированного объема, это где-то 600 спутников. И в совокупности с ними, если мы реализуем наши планы, группировка будет состоять уже где-то из 1700 с лишним спутников", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что частные компании специализируются на создании телекоммуникационных, связных спутников, а также аппаратов дистанционного зондирования Земли.Борисов пояснил, что госкорпорация будет получать от частных компаний заявки, вписывать их в общероссийскую орбитальную группировку, согласовывать основные параметры, заключать контракты на выкуп услуг, которые будут предоставлять частные спутники.

По словам главы госкорпорации, пока частные компании находятся на этапе стартапов, им сложно привлекать внебюджетное финансирование, поэтому государство окажет им помощь на начальном этапе, возможно, в форме субсидирования кредитов, а также создания различных преференций.

Борисов добавил, что российская академия наук (РАН) предложила изготовить и отправить на Луну два аппарата "Луна-27" с шифрами "а" и "б", а не один, "Роскосмос" рассматривает это предложение, чтобы определиться с финансированием.

"Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее, 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника "Луны-27", мы определимся по финансам", — заключил он.