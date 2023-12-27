МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Введение ограничений против российского алюминия в очередном пакете антироссийских санкций произошло из-за лоббирования западного алюминиевого бизнеса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Аналитик раскрыл, с чем связано падение мировых цен на алюминий

"В рамках принятого Советом ЕС 18 декабря очередного, двенадцатого пакета рестрикций был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции — фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия", — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в начале декабря представители западных компаний написали открытое письмо в Еврокомиссию, в котором выступили за введение ограничительных мер против российского алюминия, утверждая, что эти меры не нанесут ущерба промышленности ЕС.

Ранее 18 декабря Евросоюз одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. Евросоюз заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.