БРЮССЕЛЬ, 1 янв — ПРАЙМ. Формальный запрет на импорт непромышленных российских алмазов в страны Евросоюза и "Большой семерки" начинает действовать 1 января 2024 года на фоне сомнений ряда экспертов в его эффективности. Евросоюз разрешил ввозить российские алмазы для личного пользования

Евросоюз 18 декабря в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. "ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, приобретение или передачу алмазов из России", — говорится в заявлении Совета ЕС.

Эта мера была анонсирована еще 6 ноября странами "Большой семерки", которые объявили, что введут ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года.

Кроме того, с 1 марта планируется начать поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

Премьер Бельгии Александр де Кроо рассказал журналистам, что ведущая роль в реализации санкций стран "Большой семерки" и Евросоюза против российских алмазов возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен. Бельгийский регулятор работает над инструментарием для проверки происхождения драгоценных камней, а бельгийское правительство займется сертификацией алмазов. Утверждается, что разработанная Бельгией система должна будет со 100%-й точностью определять происхождение камня и его историю. Специальная база данных будет доступна властям, таможенным службам. В эту базу с защитой через технологию блокчейн будут внесены "цифровые двойники" драгоценных камней.

Бельгия долгое время выступала против введения санкций в отношении российских алмазов, опасаясь, что они просто будут продаваться и обрабатываться в других мировых центрах, а затем попадать в ЕС уже в виде ювелирных изделий. Таким образом Бельгия лишилась бы дохода, а на Россию европейское эмбарго не оказало бы какого-либо влияния. Новое решение, по замыслу Брюсселя, должно позволить Бельгии сохранить лидирующие позиции на алмазном рынке, так как все алмазы, продающиеся в ЕС и странах G7, должны будут пройти сертификацию в бельгийской системе.

Эта мера вызвала неоднозначную реакцию в других странах, а также скептицизм ряда экспертов, которые не верят в возможность отсеивания добытых в России камней.

Бывший крупный торговец бриллиантами в Бельгии Дэвид Хоровиц полагает, что реализовать такой запрет на практике невозможно. "Мы не смогли запретить российскую нефть, так почему мы должны быть в состоянии запретить бриллианты?" — сказал он французской газете Monde.

Опрошенные РИА Новости российские эксперты сошлись во мнении, что для крупнейшего российского производителя алмазов — "Алросы" — принятое решение "неприятное, но не смертельное". По их мнению, "Алроса" в сложившейся ситуации сможет спокойно добывать алмазы для хранения на складах или же увеличить их сбыт в Израиль, Китай, ОАЭ.

Как сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, совет по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий сделает представление правительству Индии по этому поводу.

Российские экспортеры заранее приступили к переориентации экспорта своей продукции. По подсчетам РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, Гонконг в январе-сентябре 2023 года в пять раз нарастил импорт алмазов из России — до рекордных 252,3 миллиона долларов — и вернулся в список пяти крупнейших покупателей этих камней. Индия, которая последние несколько лет уступала Бельгии в объемах закупок, по итогам девяти месяцев обогнала ее, нарастив импорт на 16% — почти до миллиарда долларов. В то же время Бельгия, наоборот, его уменьшила — вчетверо, до 315 миллионов долларов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.