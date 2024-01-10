МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Идея создания аналогичной ОПЕК организации в области твердых полезных ископаемых выглядит стратегически правильной, в объединение стран-производителей "минералов будущего" могли бы войти в том числе Россия, Канада, Австралия и Китай, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Мировым ценам на нефть предрекли рост вопреки прогнозу Всемирного банка

Накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в условиях меняющегося технологического уклада нужно создать площадку, аналогичную ОПЕК, для координации усилий в области твердых полезных ископаемых. По его словам, Россия обладает запасами практически всех критических металлов и может делиться опытом с партнерами. В частности, как отметил глава Минприроды, Россия готова заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, а также обмениваться технологиями в данной области.

"Предложение Александра Козлова выглядит очень разумным и стратегически правильным в условиях происходящих геополитических изменений и волатильности мировых цен на твердые полезные ископаемые. В него могут в принципе войти такие крупные поставщики железной руды, как Бразилия и Австралия, лития – Чили и Китай, платиноидов – Россия, Канада, ЮАР и Зимбабве", — поделился мнением эксперт.

Он также добавил, что такое объединение смогло бы координировать добычу и, соответственно, влиять на цены на твердые полезные ископаемые, не допуская их чрезмерных скачков. Также участники могли бы реализовывать совместные проекты по разведке и разработке месторождений.

По данным Минприроды РФ, Россия обеспечивает 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролирует 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12% вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита. В августе правительство России утвердило новый перечень стратегического минерального сырья, включив в него, в частности, фосфаты, гелий, редкие и редкоземельные металлы.

Редкоземельные металлы (РЗМ) — ключевые компоненты современной электроники, они активно используются во многих высокотехнологичных областях производства, в том числе в оборонной и аэрокосмической промышленности. Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз РЗМ, а объемы их добычи сопоставимы с показателями Китая.