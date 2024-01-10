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Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике
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Европейские компании-монополисты испугались конкуренции в сфере космонавтики, пишет Financial Times. Как считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа... ПРАЙМ, 10.01.2024
экономика, промышленность, новости, в мире, европа, космонавтика, конкуренция, монополия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Европейские компании-монополисты испугались конкуренции в сфере космонавтики, пишет Financial Times.
Как считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, опасения компаний ArianeGroup, Airbus и Safran вызваны решением открыть для конкуренции европейский рынок ракет космического назначения. Он добавил, что эти компании смогут принять участие в конкурсной борьбе, однако не уверенности в том, что они выдержат конкуренцию.
По данным издания, в последние годы европейская ракетно-космическая отрасль столкнулась с задержками в создании носителей, таких как Ariane 6 и Vega-C, и конкуренцией со стороны американской SpaceX.
По мнению исполнительного директора Airbus Гийома Фори, для компании ArianeGroup открытая конкуренция представляет проблему, а фрагментация рынка может привести к крушению отрасли.
Ранее сообщалось, что ЕКА перенесла на сентябрь запланированный на апрель 2024 года из-за отсутствия половины топливных баков верхней ступени.