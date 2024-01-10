МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Европейские компании-монополисты испугались конкуренции в сфере космонавтики, пишет Financial Times. В России оценили объем мировых затрат на пилотируемую космонавтику

Как считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, опасения компаний ArianeGroup, Airbus и Safran вызваны решением открыть для конкуренции европейский рынок ракет космического назначения. Он добавил, что эти компании смогут принять участие в конкурсной борьбе, однако не уверенности в том, что они выдержат конкуренцию.

По данным издания, в последние годы европейская ракетно-космическая отрасль столкнулась с задержками в создании носителей, таких как Ariane 6 и Vega-C, и конкуренцией со стороны американской SpaceX.

По мнению исполнительного директора Airbus Гийома Фори, для компании ArianeGroup открытая конкуренция представляет проблему, а фрагментация рынка может привести к крушению отрасли.

Ранее сообщалось, что ЕКА перенесла на сентябрь запланированный на апрель 2024 года из-за отсутствия половины топливных баков верхней ступени.