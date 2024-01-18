ПЕКИН, 18 янв — ПРАЙМ. Китай в 2023 году нарастил экспорт редкоземельных элементов и изделий из них на 1,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китайских производителей обяжут локализовать автоэлектронику в России

Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

В минувшем году КНР экспортировала 114 343 тонны редкоземельных элементов и изделий из них на 4,4 миллиарда долларов (в ценовом выражении — на 23% меньше, чем в 2022 году).

В декабре 2023 года Китай экспортировал в другие страны 8687 тонн редкоземельных элементов и изделий из них — на 5,1% меньше, чем в декабре 2022 года. В ценовом выражении экспорт в декабре 2023 года принес Китаю 302,6 миллиона долларов (снижение на 23,1% в годовом выражении).

При этом, согласно данным таможни, из указанных объемов экспорт только редкоземельных элементов за год составил 52 307 тонны (рост по сравнению с 2022 годом на 7,3%) на 763,1 миллиона долларов (снижение показателя в годовом выражении на 28,3%).

В декабре КНР экспортировала 3439 тонн редкоземельных элементов на 46,7 миллиона долларов (снижение показателей в сравнении с декабрем 2022 года на 20,2% и 25,7% соответственно).

Китай за последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. В декабре прошлого года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов.