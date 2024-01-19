МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" весной начнет продажи машин под новым брендом

"Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva.

Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).