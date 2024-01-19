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"АвтоВАЗ" возобновит производство Lada в коричневом и синем цветах
Промышленность
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Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Да, в этом году мы ожидаем... ПРАЙМ, 19.01.2024
новости, экономика, промышленность, россия, автоваз, lada, производство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", — отметил он.
Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva.
Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).