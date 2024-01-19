2024-01-19T14:51:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240119/842842637.html
В Азии обнаружили крупные запасы "металла будущего"
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В Таиланде нашли большие залежи лития, которые оценивают в 14,8 миллиона тонн, пишет местный телеканал Thai PBS. Литий — это металл, который используется в производстве... ПРАЙМ, 19.01.2024
экономика, промышленность, новости, россия, таиланд, литий, натрий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В Таиланде нашли большие залежи лития, которые оценивают в 14,8 миллиона тонн, пишет местный телеканал Thai PBS.
Литий — это металл, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Его обнаружили в провинции Пхангнга, уточнила зампредседателя правительства Радклао Интавонг Суванкири. Если данные окажутся верными, Таиланд станет третьей страной по величине запасов в мире после Боливии и Аргентины.
Наряду с литием, на северо-востоке страны нашли натрий, в особо крупном размере. Данный металл необходим для создания натрий-ионных аккумуляторов. Новые крупные месторождения двух природных элементов поможет Таиланду стать более конкурентноспособным в производстве электромобилей и аккумуляторов и ослабит его зависимость от импорта, добавила политик.
Ранее в докладе Росконгресса "Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития" отмечалось, что Россия столкнулась с дефицитом лития из-за отсутствия собственной добычи и отказа партнеров поставлять его на отечественный рынок, однако страна располагает огромными запасами этого металла и может в ближайшие десять лет войти в топ-пять мировых производителей за счет разработки собственных месторождений.