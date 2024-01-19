МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В Таиланде нашли большие залежи лития, которые оценивают в 14,8 миллиона тонн, пишет местный телеканал Thai PBS. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд во время новогодних праздников

Литий — это металл, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Его обнаружили в провинции Пхангнга, уточнила зампредседателя правительства Радклао Интавонг Суванкири. Если данные окажутся верными, Таиланд станет третьей страной по величине запасов в мире после Боливии и Аргентины.

Наряду с литием, на северо-востоке страны нашли натрий, в особо крупном размере. Данный металл необходим для создания натрий-ионных аккумуляторов. Новые крупные месторождения двух природных элементов поможет Таиланду стать более конкурентноспособным в производстве электромобилей и аккумуляторов и ослабит его зависимость от импорта, добавила политик.

Ранее в докладе Росконгресса "Остаток заряда: хватит ли новой экономике лития" отмечалось, что Россия столкнулась с дефицитом лития из-за отсутствия собственной добычи и отказа партнеров поставлять его на отечественный рынок, однако страна располагает огромными запасами этого металла и может в ближайшие десять лет войти в топ-пять мировых производителей за счет разработки собственных месторождений.