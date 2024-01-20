2024-01-20T17:59:48+03:00
2024-01-20T17:59:48+03:00
2024-01-20T17:59:48+03:00
2024
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Даванков назвал главный вектор развития российской промышленности
Промышленность
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Взамен труда мигрантов отечественная промышленность должна взять вектор на автоматизацию и новые технологии, заявил кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав... ПРАЙМ, 20.01.2024
экономика, промышленность, новости, россия, российская промышленность, владислав даванков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Взамен труда мигрантов отечественная промышленность должна взять вектор на автоматизацию и новые технологии, заявил кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков, посетивший в субботу подмосковный Красногорск.
"Глобальной целью промышленности должно быть мигрантозамещение и внедрение передовых технологи", — сообщила, ссылаясь на слова Даванкова, его пресс-служба.
Также он рассказал, что пообщался с жителями Красногорска, где в прошлом году произошли массовые драки между мигрантами.
"Люди жалуются, что не чувствуют себя в безопасности из-за нелегальной торговли, в том числе запрещенными веществами, и регулярных драк. Здесь живет около 30 тысяч человек, на них приходится всего один участковый", — отметил кандидат в президенты РФ.