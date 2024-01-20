МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Взамен труда мигрантов отечественная промышленность должна взять вектор на автоматизацию и новые технологии, заявил кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков, посетивший в субботу подмосковный Красногорск. Памфилова назвала делом чести проведение выборов президента России

"Глобальной целью промышленности должно быть мигрантозамещение и внедрение передовых технологи", — сообщила, ссылаясь на слова Даванкова, его пресс-служба.

Также он рассказал, что пообщался с жителями Красногорска, где в прошлом году произошли массовые драки между мигрантами.

"Люди жалуются, что не чувствуют себя в безопасности из-за нелегальной торговли, в том числе запрещенными веществами, и регулярных драк. Здесь живет около 30 тысяч человек, на них приходится всего один участковый", — отметил кандидат в президенты РФ.