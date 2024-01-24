МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Полный запрет ЕС на импорт российского алюминия допустим, однако европейским металлургам, зависимым от высоких цен на электроэнергию, он едва ли поможет заметно нарастить производство, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.

ЕС

Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

"Я бы не стал исключать большой возможности введения полного запрета на импорт алюминия из России, как первичного, так и вторичного", — поделился мнением Хазанов.

Накануне ряд зарубежных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что новый (тринадцатый по счету) активно готовящийся пакет санкций ЕС против РФ нацелен в том числе на российский алюминий. В предыдущий пакет, принятый в декабре, уже были включены ограничения на некоторые виды продукции из этого металла. Теперь же дискуссия может развернуться по вопросу полного запрета импорта.

"За эмбарго в отношении первичного алюминия в 2023 году уже выступила ассоциация European Aluminium, лоббирующая интересы европейских производителей "крылатого металла", и теперь она может приложить еще усилий, чтобы добиться успеха. Вторичный алюминий могут включить в 13-й пакет санкций в придачу к первичному", — считает Хазанов.

"Однако в случае установления эмбарго на российский алюминий европейские металлургические компании вряд ли смогут сильно нарастить объемы выпуска металла даже несмотря на возможный резкий рост цен на рынке Европейского Союза: стоимость электроэнергии по-прежнему в нем остается высокой, тогда как спрос на алюминий слабоват из-за проблем в промышленности и строительстве", — указал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, освободившуюся нишу могут попробовать занять игроки с Ближнего Востока и из Китая.