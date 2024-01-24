МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Полный запрет ЕС на импорт российского алюминия допустим, однако европейским металлургам, зависимым от высоких цен на электроэнергию, он едва ли поможет заметно нарастить производство, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

"Я бы не стал исключать большой возможности введения полного запрета на импорт алюминия из России, как первичного, так и вторичного", — поделился мнением Хазанов.

Накануне ряд зарубежных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что новый (тринадцатый по счету) активно готовящийся пакет санкций ЕС против РФ нацелен в том числе на российский алюминий. В предыдущий пакет, принятый в декабре, уже были включены ограничения на некоторые виды продукции из этого металла. Теперь же дискуссия может развернуться по вопросу полного запрета импорта.

"За эмбарго в отношении первичного алюминия в 2023 году уже выступила ассоциация European Aluminium, лоббирующая интересы европейских производителей "крылатого металла", и теперь она может приложить еще усилий, чтобы добиться успеха. Вторичный алюминий могут включить в 13-й пакет санкций в придачу к первичному", — считает Хазанов.

"Однако в случае установления эмбарго на российский алюминий европейские металлургические компании вряд ли смогут сильно нарастить объемы выпуска металла даже несмотря на возможный резкий рост цен на рынке Европейского Союза: стоимость электроэнергии по-прежнему в нем остается высокой, тогда как спрос на алюминий слабоват из-за проблем в промышленности и строительстве", — указал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, освободившуюся нишу могут попробовать занять игроки с Ближнего Востока и из Китая.