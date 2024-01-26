МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) отчиталась о снижении мирового производства этого металла: в декабре прошлого года страны-участницы выпустили 135,7 миллиона тонн стали, что на 5,3% меньше по сравнению с декабрем предшествующего года, при этом Россия сохранила пятое место в рейтинге крупнейших производителей. В "Северстали" оценили связь между ценами на недвижимость и металл

"Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали, в декабре 2023 года составило 135,7 миллиона тонн, что на 5,3% меньше по сравнению с декабрем 2022 года", — сказано в материалах ассоциации.

По ее данным, Африка произвела 1,9 миллиона тонн в декабре 2023 года, что на 17,7% больше, чем в декабре 2022 года. Азия и Океания произвели 96,4 миллиона тонн, что на 9,7% меньше. ЕС изготовил 9,1 миллиона тонн, увеличив производство на 2,7%. Остальные европейские страны увеличили производство на 19,4%, до 3,9 миллиона тонн. На Ближнем Востоке было выпущено 4,9 миллиона тонн, что на 9,6% больше. Северная Америка произвела 9,3 миллиона тонн, увеличив показатель на 5,3%.

Россия и другие страны СНГ совокупно произвели 7,1 миллиона тонн — рост на 11,8%. Южная Америка произвела 3,2 миллиона тонн, что на 3,2% меньше предшествующего года.

В пятерку крупнейших производителей стали, по данным WSA, вошли Китай, Индия, Япония, США и Россия. Из них заготовку по сравнению с декабрем прошлого года снизил только Китай — на 14,9%, до 67,4 миллиона тонн. Индия произвела 12,1 миллиона тонн, что на 9,5% больше. Япония — 7 миллионов тонн, увеличив показатель на 1,1%. США произвели 6,8 миллиона тонн (рост на 7,6%). А Россия — 6 миллионов тонн, что на 4,3% больше.

По итогам 2023 года 71 страна-участница ассоциации произвела 1,849 миллиарда тонн стали, сохранив производство практически на уровне предшествующего года. На них приходилось примерно 98% мирового производства этого металла.