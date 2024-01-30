МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota принял решение приостановить до 1 февраля работу шести производственных линий на четырех заводах на фоне выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей, передает телеканал NHK. Aurus намерен организовать сборку на бывшем заводе Toyota, пишут СМИ

"Мы намерены работать быстро и в надлежащей манере для скорейшего получения разрешения и возобновления производства", — цитирует телеканал слова исполнительного директора автопроизводителя Кодзи Сато.

В понедельник стало известно, что компания Toyota Industries Corporation, которой Toyota поручила производство трех моделей дизельных двигателей, осуществляла подтасовки в ходе тестирований эффективной мощности для сертификации. Эти двигатели устанавливаются в десяти моделях автомобилей по всему миру, включая Японию. В числе этих моделей Land Cruiser 300, Land Cruiser PRADO, Hiace, FORTUNER и LX500d.

В связи с выявленными нарушениями Toyota приняла решение приостановить поставки этих десяти моделей. На этом фоне будет приостановлено производство на шести линиях четырех заводов автоконцерна. При этом, как отмечает агентство, в частности, будет приостановлено производство на заводе Инабэ в префектуре Миэ, где в основном производят модель Alphard, которая не значится в списке тех моделей, поставки которых были приостановлены. Пока срок приостановки работы производственных линий — до 1 февраля.

Ранее была остановлена деятельность дочерней компании Toyota — автопроизводителя Daihatsu — из-за выявленных в прошлом году многочисленных и многолетних подтасовок.