NHK: Toyota остановила шесть линий из-за подтасовок данных тестов двигателей
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota принял решение приостановить до 1 февраля работу шести производственных линий на четырех заводах на фоне выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей, передает телеканал NHK.
"Мы намерены работать быстро и в надлежащей манере для скорейшего получения разрешения и возобновления производства", — цитирует телеканал слова исполнительного директора автопроизводителя Кодзи Сато.
В понедельник стало известно, что компания Toyota Industries Corporation, которой Toyota поручила производство трех моделей дизельных двигателей, осуществляла подтасовки в ходе тестирований эффективной мощности для сертификации. Эти двигатели устанавливаются в десяти моделях автомобилей по всему миру, включая Японию. В числе этих моделей Land Cruiser 300, Land Cruiser PRADO, Hiace, FORTUNER и LX500d.
В связи с выявленными нарушениями Toyota приняла решение приостановить поставки этих десяти моделей. На этом фоне будет приостановлено производство на шести линиях четырех заводов автоконцерна. При этом, как отмечает агентство, в частности, будет приостановлено производство на заводе Инабэ в префектуре Миэ, где в основном производят модель Alphard, которая не значится в списке тех моделей, поставки которых были приостановлены. Пока срок приостановки работы производственных линий — до 1 февраля.
Ранее была остановлена деятельность дочерней компании Toyota — автопроизводителя Daihatsu — из-за выявленных в прошлом году многочисленных и многолетних подтасовок.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240130/842926831.html