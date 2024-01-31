МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Локализация авиационного производства, в частности двигателестроения достигла 90 процентов, заявил действующий президент России Владимир Путин. Минтранс сообщил об увеличении субсидий на авиаперелеты из Калиниграда

Кандидат в президенты в последний день января встретился с доверенными лицами.

"Много сделано у нас уже. Например, в области двигателестроения авиационного. Наш докладчик, наш коллега, которого я много лет уже знаю, он прекрасно знает и о том, что в области авиационного двигателестроения 90 процентов — это уже полностью локализованный продукт", — сказал он.

Путин напомнил, что произведенный для 14 самолетов российского производства двигатель 30 лет не выпускали, а сейчас создали "современный, мощный, эффективный, надежный" базис — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке.

По словам президента, в области транспорта и машиностроения локализовано 80 процентов производства.

Локализация — это размещение производств частей какого-то товара в той же стране, где он выпускается в готовом виде.