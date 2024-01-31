2024-01-31T16:58:00+03:00
2024-01-31T16:58:00+03:00
2024-01-31T16:58:00+03:00
2024
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Путин оценил локализацию в области авиационного двигателестроения
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Локализация авиационного производства, в частности двигателестроения достигла 90 процентов, заявил действующий президент России Владимир Путин. Кандидат в президенты в последний... ПРАЙМ, 31.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, владимир путин, авиация, двигателестроение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Локализация авиационного производства, в частности двигателестроения достигла 90 процентов, заявил действующий президент России Владимир Путин.
Кандидат в президенты в последний день января встретился с доверенными лицами.
"Много сделано у нас уже. Например, в области двигателестроения авиационного. Наш докладчик, наш коллега, которого я много лет уже знаю, он прекрасно знает и о том, что в области авиационного двигателестроения 90 процентов — это уже полностью локализованный продукт", — сказал он.
Путин напомнил, что произведенный для 14 самолетов российского производства двигатель 30 лет не выпускали, а сейчас создали "современный, мощный, эффективный, надежный" базис — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке.
По словам президента, в области транспорта и машиностроения локализовано 80 процентов производства.
Локализация — это размещение производств частей какого-то товара в той же стране, где он выпускается в готовом виде.