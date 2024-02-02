МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из России по итогам года составила 98%, в 2021 году она не превышала 76%, объем экспорта в целом сократился на 10% за год, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. Россия и Китай в лучших отношениях за всю историю, заявил Шойгу

"Российским лесопромышленникам удалось оперативно заменить европейские рынки сбыта на азиатские, сейчас их доля в страновой структуре экспорта достигла 98%, тогда как в прошлом году занимала около 87%, а в досанкционный период не превышала 76%", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта российских пиломатериалов сократились на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 20,7 миллионов кубометров. В ведомстве такой результат считают положительным, поскольку, по худшим прогнозам, ожидалось падение до 30%.

Основным партнером России остается Китай, в прошлом году туда вывезли порядка 13 миллионов кубометров пиломатериалов, показатель остался на уровне 2022 года. На втором месте Узбекистан – вывезено больше 2 миллионов кубометров, прирост составил 8%. Замыкает тройку Казахстан – 926 тысяч кубометров, что на 17% выше, чем в 2022 году. В десятку крупнейших импортеров вошли Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Иран, Корея и Гонконг.