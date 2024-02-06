МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Компания "Алмазы Анабара", входящая в состав группы "Алроса", выявила и поставила на государственный баланс запасы россыпного золота массой 786,6 килограмма на двух новых месторождениях в Якутии, сообщила "Алроса". Цены на золото опустились почти до двухнедельного минимума

Геологоразведка проводилась на двух участках недр — "Бороску-Унгуохтах" и "Хаптасыннах-2" с 2019 по 2023 год, говорится в сообщении компании.

"Результатом поисковых и оценочных работ стало открытие первых самостоятельных месторождений золота: россыпей рек Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасыннах с суммарными запасами драгоценного металла по категориям С1+С2 массой 786,6 килограмма. Параметры временных разведочных кондиций и запасы золота прошли государственную экспертизу и утверждены протоколом ТКЗ (территориальной комиссии по запасам — ред.) Якутнедра", — говорится в пресс-релизе.

Компания "Алмазы Анабара" в ближайшее время проведет разведочные работы и опытно-промышленные разработки на россыпном месторождении "ручей Хаптассыннах". Следующим этапом в этому году планируется проведение доизучения месторождения и проведение подготовительных работ для планового ввода месторождения в эксплуатацию с 2025 года, рассказал также заместитель главного инженера "Алмазов Анабара" Сахаян Потапов.

"Алроса" помимо основного вида деятельности, добычи алмазов, на протяжении многих лет попутно занимается добычей золота и планирует в дальнейшем существенно увеличить объемы балансовых его запасов, отметили в компании. "Алмазы Анабара" проводит поисково-оценочные работы на рудное и россыпное золото на восьми участках недр на территории Якутии.