МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers заключила меморандум с государственными компаниями и властями Анголы, направленный на развитие алмазного сектора страны, следует из пресс-релиза компании. Антверпену предсказали потерю доходов из-за санкций на российские алмазы

"De Beers Group, Национальное агентство Анголы по минеральным ресурсам, государственная алмазная компания страны Endiama, а также государственная компания, занимающаяся продажей алмазов, Sodiam подписали сегодня меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие алмазного сектора Анголы", — говорится в сообщении.

Меморандум определяет ключевые области совместной работы сторон. К ним относятся пересмотр ряда кимберлитовых месторождений с целью оценки их экономической привлекательности путем внедрения новых технологий De Beers, содействие прозрачному и отслеживаемому производству алмазов.

Отмечается, что меморандум расширяет взаимодействие De Beers с Анголой после подписания в 2022 году двух контрактов на инвестиции в участки на северо-востоке страны, где на данный момент ведутся геологоразведочные работы.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.