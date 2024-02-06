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De Beers будет развивать алмазный сектор Анголы
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Международная алмазодобывающая корпорация De Beers заключила меморандум с государственными компаниями и властями Анголы, направленный на развитие алмазного сектора страны, следует... ПРАЙМ, 06.02.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, ангола, алмазы, de beers
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers заключила меморандум с государственными компаниями и властями Анголы, направленный на развитие алмазного сектора страны, следует из пресс-релиза компании.
"De Beers Group, Национальное агентство Анголы по минеральным ресурсам, государственная алмазная компания страны Endiama, а также государственная компания, занимающаяся продажей алмазов, Sodiam подписали сегодня меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие алмазного сектора Анголы", — говорится в сообщении.
Меморандум определяет ключевые области совместной работы сторон. К ним относятся пересмотр ряда кимберлитовых месторождений с целью оценки их экономической привлекательности путем внедрения новых технологий De Beers, содействие прозрачному и отслеживаемому производству алмазов.
Отмечается, что меморандум расширяет взаимодействие De Beers с Анголой после подписания в 2022 году двух контрактов на инвестиции в участки на северо-востоке страны, где на данный момент ведутся геологоразведочные работы.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.