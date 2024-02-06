АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Известная турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar рассчитывает за год завершить строительство завода под Киевом, на котором будет работать около 500 человек, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на генерального директора компании Халука Байрактара. В России разработали беспилотник с отечественным полетным контроллером

Байрактар ранее сообщил, что инвестирует порядка 100 миллионов долларов в строительство завода на Украине.

"Наш завод строится <…> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", — сказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

"Завод в Украине — большой, мы планируем, что на нем будет работать около 500 человек", — сказал он.

Байрактар отметил, что производительность составит около 120 единиц в год, но пока неясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели беспилотника TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос о том, будут ли вопросы безопасности, связанные с продолжающимся конфликтом (на Украине), представлять опасения для завода, он сказал, что планы "полностью продвигаются" и "ничто" не может их остановить.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.