Свободный денежный поток "Норникеля" вырос в 6 раз до 2,686 млрд долларов
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды, в прошедшем году составил лишь 1,4 миллиарда долларов, выплаченные по итогам 9 месяцев дивиденды уже превысили эту цифру, сообщил финансовый директор компании Сергей Малышев.
"Ранее менеджмент компании заявлял, что хочет рассматривать свободный денежный поток как базу для выплаты дивидендов. Вопрос выплаты дивидендов относится к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров. Однако с точки зрения менеджмента ситуация выглядит так: свободный денежный поток в 2023 году составил 2,7 миллиарда долларов; если скорректировать денежный поток на выплату процентов (около 800 миллионов долларов) и дивиденды миноритариям Быстринского ГОКа (около 500 миллионов долларов), то денежный поток, доступный для распределения акционерам, составит лишь 1,4 миллиарда", — сказал Малышев.
"При этом дивиденды, выплаченные в январе, уже превысили данный показатель", — добавил топ-менеджер "Норникеля", слова которого приводятся в сообщении компании.
"Норильский никель" понизил прогноз капитальных вложений на 2024 год до 3-3,2 миллиарда долларов с декабрьского прогноза в 3,6 миллиарда долларов, следует из презентации компании.
Прогноз капитальных вложений на 2024 год составляет 3,0-3,2 миллиарда долларов, указано в материалах. В декабре "Норникель" планировал их на уровне около 3,6 миллиарда долларов.
"Данный прогноз был скорректирован в сторону понижения в связи с уточнением технических параметров отдельных проектов, а также оптимизации порядка расчетов с подрядчиками и поставщиками", — приводятся в сообщении компании слова старшего вице-президента — финансового директора "Норникеля" Сергея Малышева.
"Норильский никель" по итогам 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 2,87 миллиарда долларов, что в 2 раза меньше относительно уровня годом ранее — 5,854 миллиарда.
Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 21%, до 6,884 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA составила 48% против 52%. Выручка составила 14,409 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с размером прошлого года на 15%.
Капитальные затраты ГМК "Норильский никель" в прошедшем году уменьшились на 29%, до 3,038 миллиарда долларов, а свободный денежный поток за отчетный вырос в шесть раз, до 2,686 миллиарда. "Объем капитальных вложений снизился на 29% год-к-году до 3 миллиардов долларов США за счет ослабления рубля и оптимизации расчетов с подрядчиками, а также пересмотра графиков ряда инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями ряда иностранных поставщиков на поставку импортного оборудования и технологий", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240209/843033179.html