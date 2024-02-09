МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Денежный поток "Норникеля", который рассматривается как база под дивиденды, в прошедшем году составил лишь 1,4 миллиарда долларов, выплаченные по итогам 9 месяцев дивиденды уже превысили эту цифру, сообщил финансовый директор компании Сергей Малышев. "Норникель" назвал объем капитальных затрат в бюджете

"Ранее менеджмент компании заявлял, что хочет рассматривать свободный денежный поток как базу для выплаты дивидендов. Вопрос выплаты дивидендов относится к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров. Однако с точки зрения менеджмента ситуация выглядит так: свободный денежный поток в 2023 году составил 2,7 миллиарда долларов; если скорректировать денежный поток на выплату процентов (около 800 миллионов долларов) и дивиденды миноритариям Быстринского ГОКа (около 500 миллионов долларов), то денежный поток, доступный для распределения акционерам, составит лишь 1,4 миллиарда", — сказал Малышев.

"При этом дивиденды, выплаченные в январе, уже превысили данный показатель", — добавил топ-менеджер "Норникеля", слова которого приводятся в сообщении компании.

"Норильский никель" понизил прогноз капитальных вложений на 2024 год до 3-3,2 миллиарда долларов с декабрьского прогноза в 3,6 миллиарда долларов, следует из презентации компании.

Прогноз капитальных вложений на 2024 год составляет 3,0-3,2 миллиарда долларов, указано в материалах. В декабре "Норникель" планировал их на уровне около 3,6 миллиарда долларов.

"Данный прогноз был скорректирован в сторону понижения в связи с уточнением технических параметров отдельных проектов, а также оптимизации порядка расчетов с подрядчиками и поставщиками", — приводятся в сообщении компании слова старшего вице-президента — финансового директора "Норникеля" Сергея Малышева.

"Норильский никель" по итогам 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 2,87 миллиарда долларов, что в 2 раза меньше относительно уровня годом ранее — 5,854 миллиарда.

Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 21%, до 6,884 миллиарда долларов. Рентабельность EBITDA составила 48% против 52%. Выручка составила 14,409 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с размером прошлого года на 15%.

Капитальные затраты ГМК "Норильский никель" в прошедшем году уменьшились на 29%, до 3,038 миллиарда долларов, а свободный денежный поток за отчетный вырос в шесть раз, до 2,686 миллиарда. "Объем капитальных вложений снизился на 29% год-к-году до 3 миллиардов долларов США за счет ослабления рубля и оптимизации расчетов с подрядчиками, а также пересмотра графиков ряда инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями ряда иностранных поставщиков на поставку импортного оборудования и технологий", — говорится в сообщении.