БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ стран Евросоюза от российских энергоресурсов сильнее всего сказался на европейском промышленном секторе, растерявшем всю мировую конкурентоспособность, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов. Дипломат оценил, насколько Евросоюз важен России как торговый партнер

По словам дипломата, европейский промышленный сектор, в особенности энергоемкие отрасли, оказались в наиболее трудном положении. Логвинов пояснил, что, согласно данным от ноября 2023 года, общий объем промпроизводства в ЕС упал на 5,8 процента за год.

"Повышение производственных затрат из-за удорожания энергии серьезно подорвало глобальную конкурентоспособность европейской промышленности, спровоцировав снижение спроса на выпускаемую продукцию, перенос производств в США и закрытие отдельных предприятий", — сказал он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 по московскому времени.