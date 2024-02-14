МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия близка к разработке вакцин от рака, уже скоро их будут применять в методах индивидуальной терапии, сообщил президент России Владимир Путин. Путин предложил повысить размер выплат медикам в малых городах

"Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — отметил Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Российский лидер добавил, что новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения.

Он отметил, что стоящие задачи не являются узковедомственными, а требуют участия представителей разных сфер науки, отраслей экономики, промышленности таких как, например, химия и микроэлектроника.

При этом Путин подчеркнул необходимость увеличения финансирования ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов.

Ранее биотехнологическая компания из ФРГ BioNTech заявляла, что к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака. BioNTech была одной из первых компаний, разработавших вакцину против COVID-19.