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Россия близка к созданию вакцин от рака, заявил Путин
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Россия близка к разработке вакцин от рака, уже скоро их будут применять в методах индивидуальной терапии, сообщил президент России Владимир Путин. "Добавлю также, что мы вплотную... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, рак, медицина, вакцина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия близка к разработке вакцин от рака, уже скоро их будут применять в методах индивидуальной терапии, сообщил президент России Владимир Путин.
"Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", — отметил Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Российский лидер добавил, что новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения.
Он отметил, что стоящие задачи не являются узковедомственными, а требуют участия представителей разных сфер науки, отраслей экономики, промышленности таких как, например, химия и микроэлектроника.
При этом Путин подчеркнул необходимость увеличения финансирования ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов.
Ранее биотехнологическая компания из ФРГ BioNTech заявляла, что к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака. BioNTech была одной из первых компаний, разработавших вакцину против COVID-19.