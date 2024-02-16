2024-02-16T19:37:23+03:00
2024-02-16T19:37:23+03:00
2024-02-16T19:37:23+03:00
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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240216/843097493.html
ЕК начала расследование против китайской вагоностроительной компании
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Еврокомиссия запустила расследование в отношении китайского производителя подвижных составов в связи с предполагаемыми иностранными субсидиями, которые могли бы ему обеспечить... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, промышленность, новости, ес, европа, кнр, расследование, конкуренция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия запустила расследование в отношении китайского производителя подвижных составов в связи с предполагаемыми иностранными субсидиями, которые могли бы ему обеспечить преимущество на тендере болгарского правительства на поставки электровозов.
"В ходе углубленного расследования комиссия проведет дальнейшую оценку предполагаемых иностранных субсидий и получит всю необходимую информацию, чтобы определить, могли ли они позволить CRRC Qingdao Sifang Locomotive подать неоправданно выгодное предложение в ответ на тендер", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
Отмечается, что тендер предполагает поставку 20 электровозов и их техническое обслуживание в течение 15 лет, стоимость контракта при этом оценивается в 610 миллионов евро.
Как отмечают в Еврокомиссии, в соответствии с регламентом об иностранных инвестициях все компании обязаны уведомлять ЕК о тендерах, если сумма превышает 250 миллионов евро и компания получила не менее 4 миллионов евро в виде иностранных инвестиций от сторонней страны в течение предшествующих трех лет.
Еврокомиссия примет решение по этому расследованию до 2 июля 2024 года.