БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия запустила расследование в отношении китайского производителя подвижных составов в связи с предполагаемыми иностранными субсидиями, которые могли бы ему обеспечить преимущество на тендере болгарского правительства на поставки электровозов. В США изъяли тысячи авто из-за китайских деталей, пишет FT

"В ходе углубленного расследования комиссия проведет дальнейшую оценку предполагаемых иностранных субсидий и получит всю необходимую информацию, чтобы определить, могли ли они позволить CRRC Qingdao Sifang Locomotive подать неоправданно выгодное предложение в ответ на тендер", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Отмечается, что тендер предполагает поставку 20 электровозов и их техническое обслуживание в течение 15 лет, стоимость контракта при этом оценивается в 610 миллионов евро.

Как отмечают в Еврокомиссии, в соответствии с регламентом об иностранных инвестициях все компании обязаны уведомлять ЕК о тендерах, если сумма превышает 250 миллионов евро и компания получила не менее 4 миллионов евро в виде иностранных инвестиций от сторонней страны в течение предшествующих трех лет.

Еврокомиссия примет решение по этому расследованию до 2 июля 2024 года.