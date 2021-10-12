МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Часто в страховке жизни и здоровья заемщика прописано условие, что защита начинает действовать только через определенный срок после заключения договора. Но в Банке России считают эту практику неуместной, поскольку клиент заинтересован в действии полиса сразу же после получения кредита. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Страховщики предлагают россиянам инвестировать в страхование жизни

Вместе с тем банки включают в договоры дополнительные страховые риски. Эти риски не влияют на условия кредита, тем не менее, иногда они занимают существенную долю стоимости полиса, продаваемого в связке с кредитом. К примеру, цена полиса может достигать 120 тыс. рублей, при том что основные риски составляют не более 30 тыс. рублей.

Однако банки не торопятся информировать клиента о том, что он может отказаться от дополнительных рисков без ухудшения условий по займу, и, более того, иногда списывают страховую премию со счета заемщика без подтверждения. В ЦБ уверены, что эта практика негативно отражается на потребителях. В качестве способа решения перечисленных проблем сейчас рассматривается стандартизация продуктов кредитного страхования жизни и введение требований обязательного раскрытия информации клиенту.

Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина рассказал еще о такой уловке банков, как ограничение набора рисков, в которые иногда не включаются наиболее распространенные причины — смерть или инвалидность, а вместе с этим прописываются сложные условия расторжения договора в период охлаждения или при рефинансировании займа.

Руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин, со своей стороны, в числе распространенных уловок назвал навязывание страховок по завышенным ценам. На его взгляд, сократить число таких случаев может помочь повышение финансовой грамотности населения.