МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ в качестве одной из задач стратегии видит объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему к 2030 году, следует из презентации "Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года", подготовленной Минфином.

"Основные задачи стратегии:… Медицинское страхование: усиление страховых принципов в ОМС, объединение ОМС и ДМС в единую систему", — указывается в презентации стратегии, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Также в сфере инвестиционного страхования жизни предлагается вытеснить мисслелинг долевым страхованием жизни, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

"Подходы к развитию медицинского страхования безусловно обсуждались с рынком. Регуляторы в настоящее время считают логичным в России развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой (в настоящее время ОМС и ДМС являются "параллельно существующими")", — прокомментировали предложение Минфина во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы – как в ДМС, так и в ОМС – по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход и обеспечивающие контроль за качеством оказываемых застрахованным медицинских услуг", — добавили страховщики.

Кроме того, Минфин предлагает в сфере страхования обратить внимание на экологические и общественные вызовы. Согласно презентации, необходимо создание риск-офиса по стихийным бедствиям, развитие страхования экологических рисков, учет киберрисков.