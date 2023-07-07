С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Актуарные расчеты при страховании в киберсфере сложно сделать из-за недостатка статистики, говорится в материалах Всероссийского союза страховщиков (ВСС) к выступлению его главы Евгения Уфимцева на Финансовом конгрессе Банка России. ЦБ наблюдает повышенный фон кибератак

"Любое страхование основывается на статистике и актуарных расчетах. В случае с киберсферой такие расчеты сделать сложно, поскольку статистических данных по страховым случаям крайне мало. Этот факт становится барьером на пути развития киберстрахования. Нет общих для страховщиков стандартов по формированию продукта", — говорится в материалах.

Каждая компания опирается на свою экспертизу и предлагает свой вариант киберстрахования, то есть в каждом случае надо тщательно изучать условия, расширения и исключения из покрытия, указывается там же.

Также барьером является и отсутствие должного регулирования – не существует единого законодательного определения таких рисков. Процессы данного вида страхования также не отлажены, нет рекомендаций по составлению договоров, что значительно осложняет процесс их согласования, отмечают в ВСС.

"Необходимо провести работы по формированию законодательного регулирования и правоприменительной практики, в том числе в части налогообложения потенциальных страховых выплат по утрате или ущербу нематериальным активам, информации", — предлагают российские страховщики.

"Еще один фактор – сложности при оценке рисков останавливают как бизнес от страхования, так и страховщиков от предложения клиентам защиты. Помимо сложного андеррайтинга, для защиты от киберрисков страховым компаниям требуется определенная инфраструктура: она нужна для расследования инцидента и минимизации его последствий", — добавляется там же.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.