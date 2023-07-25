МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит налагать на страховщиков штрафы до 500 тысяч рублей за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Госдума обязала финансовые организации отвечать на обращения клиентов

Действующее законодательство предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.

За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации "при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)". Таким образом, такая ответственность распространяется на страховые организации.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.