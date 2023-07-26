МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" в первом полугодии выплатила заемщикам 6,8 миллиарда рублей против 7,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из пресс-релиза и данных компании за прошлый год. В Сбербанке нет проблемы комиссий, заявил Греф

"СберСтрахование жизни" в январе-июне 2023 года выплатила застрахованным заемщикам 6,787 миллиарда рублей, урегулировав 70 тысяч страховых случаев. Максимальные выплаты — 5,6 миллиарда рублей в общей сложности — получили заёмщики, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Урегулировано 68 тысяч страховых случаев", — сообщает компания.

"В январе-июне 2022 года мы урегулировали 61,2 тысячи таких страховых случаев. Общая сумма выплат составила 7,2 миллиарда рублей", — напомнили в компании.

Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 1,1 миллиарда рублей (1,8 тысячи урегулированных случаев). Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы, поясняется в пресс-релизе.

Максимальная в первом полугодии сумма — 14,2 миллиона рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента из-за сердечно-сосудистого заболевания, а 8,5 миллиона рублей направлено жителю Краснодарского края в связи с инвалидностью, сообщается там же.

Наибольшая выплата по договору страхования жизни заёмщика потребительского кредита — 5 миллионов рублей — получена в Москве в связи с уходом из жизни клиента из-за болезни. Ещё 3 миллиона рублей выплачены заёмщику в Псковской области (диагностировано особо опасное заболевание), говорится в сообщении.