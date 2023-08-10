МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Страхование ответственности компаний, проводящих капитальные ремонты жилья в РФ, потребует создания инструментов для оценки потенциальной убыточности ремонтной компании и ее надежности, сказали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Страховщики ждут роста объема премий по страхованию жизни в 2023 году

Ранее в четверг вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов объяснил РИА Новости разработку законопроекта о страховке капремонта тысячами жалоб на его качество, которые приходят ему в приемную, основными проблемами жильцов являются протекание крыш, трещины в фасадах домов, провал чердачных перекрытий в квартире. Парламентарий рассказал, что разработал проект изменений в жилищный кодекс, который обяжет компании, делающие капитальные ремонты, покупать страховку своей работы на пять лет, что позволит оперативно, в срок 30 дней, устранять любые недоработки.

"Чтобы такой инструмент, как страхование, работал эффективно, необходимо иметь инструменты для оценки потенциальной убыточности контрагента, качества его работы, надежности и прочее", — сказали в ВСС.