2023-08-10T17:16:13+03:00
2023-08-10T17:16:13+03:00
2023-08-10T17:16:13+03:00
2023
https://1prime.ru/insurance/20230810/841388324.html
В ВСС назвали обязательное условие для введения страхования капремонтов
Страхование
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Страхование ответственности компаний, проводящих капитальные ремонты жилья в РФ, потребует создания инструментов для оценки потенциальной убыточности ремонтной компании и ее... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, бизнес, страхование, новости, недвижимость, россия, всс, страхование, капремонт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Страхование ответственности компаний, проводящих капитальные ремонты жилья в РФ, потребует создания инструментов для оценки потенциальной убыточности ремонтной компании и ее надежности, сказали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
Ранее в четверг вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов объяснил РИА Новости разработку законопроекта о страховке капремонта тысячами жалоб на его качество, которые приходят ему в приемную, основными проблемами жильцов являются протекание крыш, трещины в фасадах домов, провал чердачных перекрытий в квартире. Парламентарий рассказал, что разработал проект изменений в жилищный кодекс, который обяжет компании, делающие капитальные ремонты, покупать страховку своей работы на пять лет, что позволит оперативно, в срок 30 дней, устранять любые недоработки.
"Чтобы такой инструмент, как страхование, работал эффективно, необходимо иметь инструменты для оценки потенциальной убыточности контрагента, качества его работы, надежности и прочее", — сказали в ВСС.