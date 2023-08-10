МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование жизни" предлагает внедрять в России новые виды страхования жизни – например, связанные с постковидными синдромами, заявил финансовый директор страховой компании Александр Жуков. Страховщики ждут роста объема премий по страхованию жизни в 2023 году

По его словам, в современных условиях в сегменте страхования жизни необходимы и новые практики — например, скидки за соблюдение здорового образа жизни.

"Мы все знаем, что у нас в стране неплохо было бы перекрыть (недостаток страховых продуктов – прим. ред.)… Риски ментального здоровья – они есть достаточно давно. И постковидные синдромы появились, и депрессия на работе туда точно входит. Нужно обратить внимание на подобные продукты и подобные риски, и постараться помочь людям с ними справиться", — сказал Жуков в ходе пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В презентации к выступлению Жукова к покрытию рисков также предлагается добавить страхование долгосрочного ухода (этот сегмент сталкивается с вызовами из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры регулирования) и страхование риска утраты трудоспособности с реабилитацией. "Население стареет, и мы можем быть драйверами по данному направлению", — отметил он.

Жуков также напомнил, что начинает набирать обороты исламское страхование, связанное, прежде всего, с ориентацией России на Восток. Кроме того, по его словам, заслуживают внимание продукты, которые получили развитие за рубежом — например, накопления на ДМС в пожилом возрасте.

Также в презентации предлагается еще одна опция – скидки по страховым взносам за соблюдение ЗОЖ.