МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сборы по страхованию жизни в России по итогам года могут преодолеть отметку в 700 миллиардов рублей, полагает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Число договоров ОСАГО на фуры из недружественных стран превысило 8 тысяч

"Мы видим, что страхование жизни достаточно неплохо прошло через данные периоды и за шесть месяцев 2023 года мы показали сборы на уровне 354 миллиарда рублей. И это действительно позволяет говорить о том, что по итогам года мы точно перейдем через рубеж в 700 миллиардов, и это здорово", — сказал Дубровин, выступая на конференции "Будущее страхового рынка".

Как следует из его презентации, в первом полугодии 2020 года соответствующие сборы составили 194 миллиарда рублей, за аналогичный период 2021 года — 251 миллиард рублей, за первые шесть месяцев 2022 года — 233,3 миллиарда рублей.

При этом, указал вице-президент ВСС, с точки зрения доли в ВВП РФ данный вид страхования отстает от стран Восточной Европы, азиатских стран и стран Латинской Америки, и, несмотря на позитивную динамику, рынок сохраняет огромный потенциал.

"Резервы страховщиков выросли — мы пробили 1,5 триллиона (рублей — ред.), это огромная сумма и, если смотреть год к году, она выросла на 8%, это очень хороший показатель. У нас давно не было такого роста резервов, и это внушает определенный оптимизм", — также рассказал Дубровин.

Он также сообщил, что резервы по накопительному страхованию жизни растут быстрее, чем по инвестиционному страхованию жизни. При этом по его словам, выплаты по инвестиционному страхованию жизни значительно превосходят сборы по данному виду страхования.