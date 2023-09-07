МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем взносов по кредитному страхованию жизни в России во втором квартале 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,1 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. ЦБ повысил прогноз по росту средств россиян в банках

"Рост объемов розничного кредитования оказал позитивное влияние на рынок страхования жизни и здоровья заемщиков. Объем взносов по кредитному страхованию жизни по итогам второго квартала 2023 года вырос почти в три раза год к году, до 61,1 миллиарда рублей, объем взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней (большая часть которого приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков) – на 40,9% год к году, до 51,7 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Так, объем заемных средств, предоставленных розничным клиентам, резко вырос: объемы выданных физическим лицам кредитов увеличились в два раза в годовом выражении, ипотечного жилищного кредитования – более чем в три раза. Высокие темпы роста объясняются Центробанком эффектом низкой базы – на второй квартал прошлого года пришелся резкий спад кредитной активности из-за общей неопределенности и повышения ставок. При этом в первой половине текущего года наблюдалось постепенное восстановление потребительской активности и увеличение доходов населения.

Изменение макронадбавок по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля, будет дестимулировать кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Кроме того, с 1 октября для банков увеличиваются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. "Все это вместе с повышением ключевой ставки может оказывать сдерживающее влияние на рост объемов кредитования и, как следствие, на динамику кредитного страхования во втором полугодии 2023 года", — отмечают в ЦБ.

Во втором квартале также вырос объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) – на 15,9%, до 53 миллиардов рублей. Поддержку сегменту оказал растущий спрос на программы ДМС: по итогам апреля-июня число заключенных договоров увеличилось на 4,5% в годовом выражении. При этом число договоров, заключенных с розничными и корпоративными клиентами, увеличилось примерно на одинаковую величину.

Выплаты по договорам ДМС во втором квартале выросли на 14%, в том числе в связи с ростом стоимости медицинских товаров и услуг, заключили в ЦБ.