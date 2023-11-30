МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Около 40% выплат по страхованию загородных домов за последние 3 года пришлось на пожары, а почти треть — на затопления, рассказали РИА Новости эксперты одной из крупнейших страховых компаний — "АльфаСтрахование".

"Самая частая причина обращений — пожар, 38% случаев в этот период связаны именно с возгораниями. Самые частые причины пожаров — короткое замыкание, проблемы с электропроводкой или печным оборудованием. Также нередко возгорание происходит из-за пламени, "перекинувшегося" с соседнего участка. В 18% случаев сгорал не сам дом, а баня", — поделились данными они.

"На втором месте — повреждение водой (29%). Заливы чаще всего происходят из-за аварий систем водоснабжения, в 6% случаев — из-за сильных морозов, когда системы не выдерживают перепадов температур", — рассказывают эксперты.

На третьем и четвертом местах оказались противоправные действия третьих лиц (13%) и стихийные бедствия (12%). Среди противоправных действий третьих лиц лидируют кражи со взломом — почти половина случаев связана с этим. А самыми опасными стихийными бедствиями для загородной недвижимости чаще всего становятся ураганный ветер, а также наводнение и паводок, добавили в компании.

"Осень и зима справедливо считаются периодом, когда растет количество страховых случаев по загородной недвижимости. Начинается сезон отопления дома, если владельцы загородных домов проживают там постоянно. Достаточно часто возрастает нагрузка на электросеть. Погодные условия в этот период иногда сопровождаются сильными ветрами", — прокомментировала руководитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.

"Часть владельцев домов уезжают в город, реже бывают в домах, тем самым оставляя их без присмотра на какое-то время. Все это увеличивает риски происшествий с загородной недвижимостью", — добавила она.