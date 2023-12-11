МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Корпоративные клиенты "СберСтрахования" в первом полугодии приобрели почти 60 тысяч полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), что более чем в 2 раза выше показателя годом ранее, сообщили РИА Новости в страховой компании. Сборы страховщиков по ОСАГО в третьем квартале выросли на 17 процентов

"Российские компании стали больше заботиться о здоровье сотрудников и чаще приобретать для них полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) в "СберСтраховании". Так, в первом полугодии 2023 года корпоративные клиенты оформили в компании почти 60 тысяч полисов ДМС, что на 114% больше показателей первой половиной прошлого года", — отметили специалисты.

Как рассказал страховщик, наибольшим спросом у бизнеса пользуется стандартный набор медицинских услуг: посещение профильных специалистов в клиниках, экстренная и плановая медицинская помощь в стационаре, визит доктора на дом и скорая помощь. Как правило, сотрудники компании могут подключить к программе ДМС членов своей семьи: супругов и детей, в некоторых случаях — родителей.

Чаще всего люди используют ДМС, чтобы получить обычные медицинские услуги: почти четверть обращений приходится на консультации терапевта (24%), пятая часть (20%) — на приём узких специалистов. Каждый шестой (16%) пользуется возможностями страхового полиса, чтобы сдать анализы. Чуть меньше обращений приходится на УЗИ (8%) и стоматологию (7%). В десять самых востребованных услуг по полису ДМС также вошли посещение процедурного кабинета, рентген, МРТ и вызов врача на дом, подсчитали в компании.

"Последние пару лет наблюдался тренд на оптимизацию расходов компаний на страхование сотрудников. Наибольшее количество таких сигналов отмечалось в сегменте малого и среднего бизнеса. Потому сегодня особенно приятно осознавать, что фокус на внимательное отношение к здоровью возвращается во внутреннюю политику бизнеса", — отметила директор медицинского страхования "СберСтрахования" Наталья Харина.