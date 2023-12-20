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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение продлить нулевые дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, которые... ПРАЙМ, 20.12.2023
банки, финансы, страхование, новости, банки, взносы, асв
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение продлить нулевые дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, которые привлекут в первом полугодии будущего года, говорится в сообщении госкорпорации.
Совет директоров АСВ в феврале 2022 года снизил до нуля дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах прошлого года, затем продлевал это решение на второе полугодие 2022 года, а также на весь 2023 год.
"По результатам обсуждений принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды первого и второго календарных кварталов 2024 года", — сказано в сообщении.