МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение продлить нулевые дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, которые привлекут в первом полугодии будущего года, говорится в сообщении госкорпорации. В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от ее страхования

Совет директоров АСВ в феврале 2022 года снизил до нуля дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах прошлого года, затем продлевал это решение на второе полугодие 2022 года, а также на весь 2023 год.

"По результатам обсуждений принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды первого и второго календарных кварталов 2024 года", — сказано в сообщении.