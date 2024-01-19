МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России предлагает для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу тарифа на 25%, а при страховании котельных и теплосетей — повысить на 25%, следует из проекта указания и пояснений ЦБ к нему. Спрогнозирована динамика премий российских страховщиков

"Банк России предлагает по большинству видов опасных объектов снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности их владельцев. Корректировка тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года", — указывается в комментарии ЦБ.

В то же время для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и так далее), регулятор предлагает нижнюю границу тарифа оставить на прежнем уровне, но повысить на 25% верхнюю.

"По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений", — добавляется в комментарии.