2024-02-01T16:08:31+03:00
2024-02-01T16:08:31+03:00
2024-02-01T16:08:31+03:00
2024
https://1prime.ru/insurance/20240201/842960208.html
ЦБ выдал лицензию на страхование жизни "Тинькофф Страхование Будущего"
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Банк России выдал лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования компании "Тинькофф Страхование Будущего", говорится в сообщении... ПРАЙМ, 01.02.2024
банки, финансы, страхование, новости, россия, банк россии, страхование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России выдал лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования компании "Тинькофф Страхование Будущего", говорится в сообщении регулятора.
"Банк России 01.02.2024 принял решение о выдаче обществу с ограниченной ответственностью "Тинькофф Страхование Будущего" лицензий на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования…", — отмечается в сообщении на сайте ЦБ.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, в ноябре 2023 года "Тинькофф Страхование" создало дочернюю компанию ООО "Тинькофф Страхование Будущего", генеральным директором которого стал Иван Мироненко, он руководит также основным страховым бизнесом группы. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей.