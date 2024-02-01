МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России выдал лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования компании "Тинькофф Страхование Будущего", говорится в сообщении регулятора. В ЦБ подсчитали, сколько россиян перестали экономить

"Банк России 01.02.2024 принял решение о выдаче обществу с ограниченной ответственностью "Тинькофф Страхование Будущего" лицензий на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования…", — отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в ноябре 2023 года "Тинькофф Страхование" создало дочернюю компанию ООО "Тинькофф Страхование Будущего", генеральным директором которого стал Иван Мироненко, он руководит также основным страховым бизнесом группы. Уставный капитал компании составляет 450 миллионов рублей.