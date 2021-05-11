МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера. Facebook попросил разрешить сбор данных, чтобы "оставаться бесплатным"

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.

Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.

О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.