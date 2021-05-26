НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая — ПРАЙМ. Компании Facebook и Google заявили, что намерены соблюдать новые правила регулирования онлайн СМИ, социальных сетей и платформ вещания, вступившие в силу в Индии. Россиянам рассказали, стоит ли принимать новое соглашение WhatsApp

Новые правила были представлены министром информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасадом 25 февраля и автоматически вступили в силу через 3 месяца после их оглашения. Новые правила, в частности, предусматривают запрет контента, затрагивающего "суверенитет и целостность Индии", представляющего угрозу национальной безопасности, а также расистского, клеветнического или вредного для несовершеннолетних. Соцсети также обяжут удалять подобный контент самостоятельно или по решению суда, а также сообщать имя человека, первым опубликовавшего сообщение с поддельной или чувствительной информацией. Помимо этого, соцсети должны назначать в Индии сотрудников по соблюдению данных правил.

"Мы уважаем законодательный процесс Индии и уже давно отвечаем на запросы правительства об удалении контента, если он нарушает местное законодательство или нашу политику в отношении продуктов. Мы последовательно вносили значительные изменения в продукты, ресурсы и персонал, чтобы обеспечить эффективную и справедливую борьбу с незаконным контентом, а также соблюдение местных законов в юрисдикциях, в которых мы работаем", — заявил представитель Google в разосланном компанией заявлении.

Отмечается, что это относится ко всем платформам Google, включая YouTube. "Мы понимаем, что наша работа по обеспечению безопасности наших платформ никогда не будет завершена, и мы будем продолжать совершенствовать наши существующие подходы, развивать нашу политику и быть максимально прозрачными в отношении того, как мы принимаем решения", — говорится в заявлении.

В свою очередь в Facebook заявили, что компания "стремится соблюдать" новые правила правительства Индии.

"Мы стремимся соблюдать положения ИТ-правил и продолжаем обсуждать некоторые вопросы, которые требуют более активного взаимодействия с правительством", — говорится в заявлении представителя Facebook.

Компания добавила, что работает над "внедрением операционных процессов и повышением эффективности".

"Facebook по-прежнему привержен способности людей свободно и безопасно выражать себя на нашей платформе", — говорится в заявлении.