МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов. СМИ сообщают о жалобах на сбои в работе Instagram

"Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России — ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы — ред.), они тоже существенные… Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", — рассказал Липов журналистам. Роскомнадзор: Twitter удалил уже 90% запрещенных материалов

"Очень часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам — про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определённые условия по работе их сервисов на территории нашей страны ", — отметил Липов.

Twitter своевременно удаляет новую запрещенную информацию, появляющуюся на платформе, в первой декаде июня будут представлены результаты работы по ранее опубликованному контенту, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В рамках обсуждений, по словам главы Роскомнадзора, с социальной сетью была заключена договоренность, что презентация результатов исполнения требований ведомства состоится в начале июня.

Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы, однако если угрозы от этой платформы будут превышать ее пользу, возможен и более радикальный подход, сообщил глава ведомства Андрей Липов. Роскомнадзор видит в действиях Google основания для замедления трафика

Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.