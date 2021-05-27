Роскомнадзор применит новые меры к интернет-платформам
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов.
"Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России — ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы — ред.), они тоже существенные… Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", — рассказал Липов журналистам.
"Очень часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам — про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определённые условия по работе их сервисов на территории нашей страны ", — отметил Липов.
Twitter своевременно удаляет новую запрещенную информацию, появляющуюся на платформе, в первой декаде июня будут представлены результаты работы по ранее опубликованному контенту, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
В рамках обсуждений, по словам главы Роскомнадзора, с социальной сетью была заключена договоренность, что презентация результатов исполнения требований ведомства состоится в начале июня.
Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы, однако если угрозы от этой платформы будут превышать ее пользу, возможен и более радикальный подход, сообщил глава ведомства Андрей Липов.
Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких данных. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.
https://1prime.ru/itb/20210527/833764604.html