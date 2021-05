МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 апреля, составила 2,296 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании. Россияне пересели с домашних тренажеров на велосипеды и ролики

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составил 1,81 доллара против 0,99 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании по итогам финансового года поднялась на 16,4% и составила 31,523 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года составила 1,228 миллиарда долларов, что также в 1,6 раза больше год к году. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,98 доллара против 0,53 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 0,93 доллара при прогнозе в 0,88 доллара. Выручка компании по итогам квартала выросла на 27,3% и достигла 15,877 миллиарда долларов. Цены на кофе пережили бешеный скачок

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 66% выручки всей компании, поднялась на 27% год к году за счет роста продажи ноутбуков, до 10,555 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) поднялся на 28% в годовом выражении, до 5,323 миллиарда долларов.

В текущем, третьем квартале компания ожидает разводненной прибыли на акцию в 0,77-0,81 доллара, а по итогам всего финансового года — 3,24-3,34 доллара.

HP Inc — американская компания из сферы информационных технологий, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.