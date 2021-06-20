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2021
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Молодежь заработала миллиарды долларов в Сети, рассказало издание
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Стало известно, что гигантский американский интернет-магазин Etsy совершил покупку сетевого сервиса Depop за 1,6 миллиарда долларов, сообщила Evening Standard. Сервис Depop имеет... ПРАЙМ, 20.06.2021
торговля, одежда, джефф безос, amazon, новости, технологии, бизнес, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Стало известно, что гигантский американский интернет-магазин Etsy совершил покупку сетевого сервиса Depop за 1,6 миллиарда долларов, сообщила Evening Standard.
Сервис Depop имеет огромную популярность среди молодежи. Молодое поколение покупает и продает в этом интернет-магазине секонд-хэнд и свои собственные бренды одежды, отметило издание.
Многим подросткам Depop предоставил возможность впервые заняться предпринимательством, а также создать свои марки и коллекции аксессуаров.
Специалисты модной индустрии считают Depop символом цифровой эпохи для поколения "зиллениалов или зумеров", то есть молодежи, родившейся с 1996 до 2016 годов.
Маркетплейс получил еще большую известность, когда мировые звезды, например, Оливия Родриго и Лили Аллен начали продавать на Depop свои товары.
Британское издание отметило, что руководитель Etsy Джош Сильверман решил укрепить позиции своей компании, совершив покупку Depop. Сообщается, что Сильверман поставил задачу обогнать по популярности сервис Amazon Handmade, который принадлежит Джеффу Безосу.