МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Переход многих россиян на удаленный режим работы спровоцировал резкий рост расходов на компьютерные игры, говорится в совместном исследовании платежного сервиса ЮMoney, крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Sports.ru. Малый бизнес пожаловался на завышенные зарплатные ожидания россиян

"С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых ресурсах на 40% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2019 года, а оборот этих площадок вырос в 2,2 раза. Объем продаж игровых консолей увеличился в 3,6 раза, а объем продаж видеокарт — на 44%", — выяснили авторы исследования.

Опрос порядка 1,5 тысячи пользователей Sports.ru показал, что большая часть аудитории (54,5%) предпочитает мультиплеерные игры, остальные выбирают одиночные. Среди участников опроса 45,2% совершают покупки один раз в несколько месяцев, а 20% — лишь раз в год. Раз в месяц готовы тратиться на игры 16,8% геймеров, несколько раз в месяц — 8%, а каждую неделю — 1,1%. Оставшиеся 8,9% опрошенных заявили, что не покупают игры. Владельцам Ever Given и Суэцкому каналу дали время на переговоры

Большая часть респондентов (65,3%) тратят на игры до 1000 рублей в месяц, 31,3% — 1-5 тысяч рублей, а 3% — от 5 до 10 тысяч рублей. Выделять на игры больше 10 тысяч рублей каждый месяц готовы всего 0,4%.

"Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры, отмечает гендиректор ЮMoney Иван Глазачев.

За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр продемонстрировала Архангельская область (в два раза).