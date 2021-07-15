МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В докладе, который подготовил Twitter. указано, что Россия заняла третье место по числу запросов об удалении контента, сообщил "Коммерсант".

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Исследование, которое повела соцсеть, охватывает период с июля по декабрь предыдущего года, рассказало российское издание.

Больше всего запросов по удалению сообщений направили Япония, Индия, Россия, Турция и Южная Корея.

Россия направила 569 запросов в судебном порядке. При этом общее число обращений сократилось на 29% по сравнению с первой половиной прошлого года, отметило издание.