2021-07-15T05:07:29+03:00
2021-07-15T05:07:29+03:00
2021-07-15T05:07:29+03:00
2021
https://1prime.ru/itb/20210715/834201961.html
Россия на третьем месте среди стран, просивших удалить контент в Twitter
ИТ-бизнес
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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В докладе, который подготовил Twitter. указано, что Россия заняла третье место по числу запросов об удалении контента, сообщил "Коммерсант". Исследование, которое повела соцсеть,... ПРАЙМ, 15.07.2021
индия, япония, интернет, twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В докладе, который подготовил Twitter. указано, что Россия заняла третье место по числу запросов об удалении контента, сообщил "Коммерсант".
Исследование, которое повела соцсеть, охватывает период с июля по декабрь предыдущего года, рассказало российское издание.
Больше всего запросов по удалению сообщений направили Япония, Индия, Россия, Турция и Южная Корея.
Россия направила 569 запросов в судебном порядке. При этом общее число обращений сократилось на 29% по сравнению с первой половиной прошлого года, отметило издание.