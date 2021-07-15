МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В докладе, который подготовил Twitter. указано, что Россия заняла третье место по числу запросов об удалении контента, сообщил "Коммерсант". Минэкономики оценило новые меры Евросоюза по углеродному регулированию

Исследование, которое повела соцсеть, охватывает период с июля по декабрь предыдущего года, рассказало российское издание.

Больше всего запросов по удалению сообщений направили Япония, Индия, Россия, Турция и Южная Корея.

Россия направила 569 запросов в судебном порядке. При этом общее число обращений сократилось на 29% по сравнению с первой половиной прошлого года, отметило издание.