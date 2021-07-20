МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных IT-компаний открывать представительства в России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на проект постановления, размещенный на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, компании-нарушители будут попадать в два разных списка, ведением которых займется Роскомнадзор. В первый войдут компании, которые не исполнили закон об открытии представительств. Банки будут перекрывать им все платежи. Иностранные IT-гиганты обязаны открыть представительства в России

Второй будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг, которые принимают платежи компаний из первого списка. Если такая компания не устранит нарушение в течение 30 дней, ее будет ждать блокировка.

Списки Роскомнадзора будут находиться в открытом доступе. В случае если компания выполнит требования законодательства, в течение трех дней ее исключат из перечня.

напомним, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон "о приземлении" IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.