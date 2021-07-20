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Иностранным IT-компаниям собираются перекрыть платежи
ИТ-бизнес
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных IT-компаний открывать... ПРАЙМ, 20.07.2021
it-компании, роскомнадзор, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных IT-компаний открывать представительства в России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на проект постановления, размещенный на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, компании-нарушители будут попадать в два разных списка, ведением которых займется Роскомнадзор. В первый войдут компании, которые не исполнили закон об открытии представительств. Банки будут перекрывать им все платежи.
Второй будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг, которые принимают платежи компаний из первого списка. Если такая компания не устранит нарушение в течение 30 дней, ее будет ждать блокировка.
Списки Роскомнадзора будут находиться в открытом доступе. В случае если компания выполнит требования законодательства, в течение трех дней ее исключат из перечня.
напомним, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон "о приземлении" IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.